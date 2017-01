Alleen al voor deze sexy jongedame moeten we hopen dat toptalent van RC Genk in ons land blijft

Door: Glenn Bogaert

In september kon u al uitgebreid kennismaken met deze ravissante meid als het liefje van Leon Bailey en sindsdien slaagt Ines Van Uythem er wonderwel in om de aandacht te trekken. En dat doet ze vooral op de sociale media en in het bijzonder op haar Instagramaccount. De bevallige brunette zet er graag haar natuurlijke rondingen in de verf, tot groot jolijt van haar ruim 18.000 volgers.



Intussen vertoeft 'Miss Teen of the World 2016' en 'Miss Fashion 2016' met haar goudhaantje van RC Genk in Jamaica oftewel het thuisland van de 19-jarige dribbelaar. En daar genieten ze met volle teugen van het zonnetje en van elkaar. Voor Bailey is het ook de ideale manier om even los te komen van de transferzorgen en sportieve ups en downs van zijn Limburgse werkgever. Het Belgische model zal met haar zwoele poses en sexy outfits zeker een handje helpen om haar vriendje aan iets anders te doen denken dan voetbal.



