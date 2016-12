De Condé: "Ik ben er rotsvast van overtuigd dat we de juiste keuze hebben gemaakt"

Door: redactie

Technisch directeur van Racing Genk, Dimitri De Condé, ziet in Albert Stuivenberg als een ideale coach voor de jonge ploeg van Genk. "Ik ben er rotsvast van overtuigd dat we de juiste keuze hebben gemaakt."

Over de uiterst snelle reactie van de club na het ontslag van Peter Maes kreeg de Conde meteen een netelige kwestie voorgelegd. "Het is inderdaad waar dat de eerste contacten met de nieuwe coach al enkele weken oud zijn. Reden daarvoor was dat ik tijdens een congres in Londen vernam dat onze coach gelinkt werd aan een andere club. We moesten dus snel handelen. Peter Maes zou sowieso op het einde van het seizoen, of zelfs eerder vertrekken. Dat had zijn makelaar ons al duidelijk gemaakt. Hoe ik dan bij Albert Stuivenberg kwam? Wel, ik ben te rade gegaan bij Sef Vergoossen die ik nog ontmoet op regelmatige basis. En op basis van die informatie heb ik dan contact gezocht met Albert. Daaruit bleek dat Stuivenberg perfect paste in het profiel dat wij uitgetekend hadden."



"Of er geen risico is om een trainer aan te stellen die nog nooit een hoofdcoach was? Aan elke aanwerving kleeft een risico", bekende De Condé. "Men zegt al vlug dat een oude trainer misschien niet meer gemotiveerd is en dat een jonge trainer de ervaring mist, maar ik ben er rotsvast van overtuigd dat wij de juiste keuze hebben gemaakt."