Onbekende Nederlander Albert Stuivenberg is nieuwe coach van RC Genk

Door: redactie

27/12/16 - 10u30

© anp.

Albert Stuivenberg is de nieuwe coach van RC Genk. De 46-jarige Nederlander, een grote onbekende voor de Jupiler Pro League, wordt vanmiddag om 11.30 uur voorgesteld in de Luminus Arena.

Stuivenberg was als speler actief voor Telstar en Haarlem. Door een ernstige blessure moest hij al op 19-jarige leeftijd een punt zetten achter zijn profcarrière. Hij richtte zich op het trainersvak en begon in 1992 als jeugdcoach bij Feyenoord, waar hij ruim tien jaar zou blijven. Van 2006 tot 2014 was hij in verschillende functies actief voor de Nederlandse voetbalbond, het laatste jaar als coach van Jong Oranje.



In 2014 verhuisde Stuivenberg met Louis van Gaal mee naar Manchester United, waar hij twee jaar lang assistent-trainer was. Bij RC Genk staat hij voor het eerst op eigen benen als hoofdcoach.