Pijnlijk scherpe Dewaest bij onze videoman: "Maes krijgt geen sms'je meer van mij"

In de voetbalwereld lijkt vandaag vooral onbegrip te regeren bij de beslissing van het Genkse bestuur om coach Peter Maes op tweede kerstdag op de kasseien te zetten, maar niet zo bij verdediger Sébastien Dewaest. De Genk-speler praatte vanmiddag aan het spelershome eventjes met onze videoman, en was daarin pijnlijk duidelijk over wat hij vindt van het ontslag van Maes. "Bepaalde spelers stonden nog achter de coach, maar anderen niét. Of hij van mij nog een sms'je krijgt? Neen." Dat Dewaest onder Maes dit seizoen niet al te veel speeltijd kreeg zal er ook wel iets mee te maken hebben...

Thomas Buffel: "Ontslag Peter Maes geen complete verrassing"

Ook KRC Genk-kapitein Thomas Buffel reageerde op het ontslag van Maes. Dat kwam volgens hem niet als een complete verrassing. "Deze morgen kwam ik op de club en werd ik gesolliciteerd door technisch directeur Dimitri de Condé. Hij bracht mij op de hoogte van het ontslag van Maes. Ondanks het mooie parcours dat wij hebben afgelegd op Europees vlak en in de Belgische beker was het ontslag voor mij toch geen complete verrassing", klonk het.



"Het overaanbod aan wedstrijden op korte termijn is zeker een reden voor de mindere prestaties in de competitie. Daardoor heeft het succes ons in de steek gelaten, want ondanks de jonge groep waren er zeker geen motivatieproblemen, maar de afgelopen maanden hebben wij onnodige punten verloren en dat wordt altijd cash afgerekend. Nochtans kon de groep niet negatief reageren want door de vele wedstrijden kwam bijna iedereen aan de beurt voor een selectie".



Buffel wilde zeker zijn coach niet afvallen. "Dit seizoen hebben wij Europees toch een schitterend parcours afgelegd, en wat de competitie betreft durf ik beweren dat de kloof naar Play-Off I misschien nog wel te overbruggen is. Winst morgen tegen Gent kan daarvoor al een impuls zijn."