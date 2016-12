Door: redactie

26/12/16 - 12u20

© photo news.

Het nieuws sloeg vanmorgen in als een bom: Peter Maes is niet langer trainer van Racing Genk. De Limburger moest opkrassen na "tegenvallende resultaten". Op Twitter uitten enkele voetbalanalisten een ongenoegen. Onder meer Geert De Vlieger is bijzonder hard: "Ik wens hen alvast wat voetbalverstand voor 2017." Een (kort) overzicht: