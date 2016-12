Genk zet Peter Maes aan de deur: eerste trainersontslag voor ex-doelman

Door: redactie

26/12/16 - 09u40

Peter Maes is vanochtend ontslagen als coach van RC Genk. Dat meldt de club in een persbericht. "KRC Genk beëindigde vandaag de samenwerking met Peter Maes", luidt het. "Het bereiken van play-off 1 komt fors in gevaar door de tegenvallende resultaten van de laatste weken. Hierom werd beslist de samenwerking te beëindigen. Voor de thuiswedstrijd morgen tegen KAA Gent zal Rudi Cossey tijdelijk de rol van T1 op zich nemen. KRC Genk bedankt Peter Maes voor zijn harde werk en wenst hem veel succes in zijn verdere carrière."



Maes coachte RC Genk sinds de start van het seizoen 2015-2016 en stond in totaal in 81 officiële wedstrijden aan het roer bij de Limburgers. Voordien was de 52-jarige ex-doelman als trainer aan de slag bij Meerhout, Geel, KV Mechelen en Lokeren. Het is de eerste keer in zijn carrière dat Maes zijn ontslag krijgt als coach.



Wie Maes opvolgt, is vooralsnog onduidelijk. Enkele dagen geleden deed wel de naam van ex-RC Genk-speler Besnik Hasi de ronde in de media. De gewezen coach van Anderlecht werd eerder dit seizoen nog ontslagen bij het Poolse Legia Warschau.