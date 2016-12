Gekomen voor 100.000 euro, uitgezwaaid voor 20 miljoen euro

Door: Kjell Doms

In Genk maken ze zich op voor een emotioneel afscheid van hun Nigeriaanse knuffelbeer. Na dinsdag verlaat Ndidi (20) na amper anderhalf seizoen de Luminus Arena voor het King Power Stadium van Leicester City. Wij legden ons oor te luisteren bij iedereen die zijn steile opgang van dichtbij meemaakte. "Neen, deze stap komt niet te vroeg." Maar ze gaan hun chouchou wel missen in Genk.

Laat in Genk de naam Ndidi vallen en er verschijnt een brede glimlach op het gezicht van je gesprekspartner. Wilfred Ndidi veroverde in sneltempo de Genkse harten met zijn prestaties op het veld en zijn warme, bescheiden persoonlijkheid ernaast.



"Weet je wat zijn grootste talent is?", vraagt scout Roland Janssen retorisch. "Ndidi is iemand die zich wegcijfert voor het team, maar er toch in slaagt ook zelf uit te blinken. Dat is er weinigen gegeven." Beter kun je de voetballer Wilfred Ndidi niet typeren.



Van Lagos naar Leicester in anderhalf jaar, steiler kan een opmars niet zijn. Een speler die in januari van 2015 voor een habbekrats (100.000 euro, red.) kwam, brengt Racing Genk nu meer dan 20 miljoen op. "Hij is heel snel mee geëvolueerd", zegt coach Peter Maes. "Dit is het resultaat van een uitzonderlijk talent waar anderhalf jaar intensief mee is gewerkt. Ndidi verdient deze stap in zijn carrière. En iedereen die met hem gewerkt heeft, mag trots zijn."



Het verhaal van Ndidi bij Genk startte in september 2013 toen Roland Janssen voor een scoutingsopdracht in Nigeria was. Op één namiddag passeerden meer dan 250 spelers de revue. Eén van hen was een 17-jarige rijzige centrale verdediger, die meteen indruk maakte.