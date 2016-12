De miserie is groot in Genk: middenvelder Heynen in tranen na nieuwe nederlaag

Door: Kjell Doms

22/12/16 - 08u50

Arme Bryan Heynen (l), een hoopje ellende was hij. Met trillende stem en met de tranen in de ogen stond de middenvelder de pers te woord. © belga.

Arme Bryan Heynen, een hoopje ellende was hij. Met trillende stem en met de tranen in de ogen stond de middenvelder de pers te woord. "Ik heb mijn kans gekregen en heb ze niet kunnen grijpen", snikte de vervanger van Wilfred Ndidi. "Het was al een tijdje geleden dat ik nog als enige defensieve middenvelder aan een wedstrijd was begonnen en het liep niet zoals ik had gehoopt. Ja, de ontgoocheling is heel groot." Dat Pozuelo grossierde in de balverliezen en dat Susic overal een stap te laat kwam hielp Heynen geen meter vooruit. "Het was gewoon een heel zware wedstrijd. Zulte Waregem vormde een sterk blok en controleerde na hun voorsprong. Wat we ook probeerden, we geraakten er niet door."