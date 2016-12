Door: Rudy Nuyens

Er is concrete interesse voor Leon Bailey, maar die komt niet uit Engeland. De Jamaicaanse vleugelspeler van RC Genk beschikt nog niet over de adelbrieven om een werkvergunning te bekomen voor de Premier League. AS Roma en Monaco tonen wel concrete interesse om Bailey deze winter over te nemen, maar zij vinden de transferprijs van om en bij de 20 miljoen waarmee RC Genk goochelt te hoog. Beide clubs zouden hooguit bereid zijn om 10 tot 12 miljoen neer te tellen voor de Jamaicaan.