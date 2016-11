y

27/11/16 - 17u22

© belga.

Meer dan 200 kilometer rijden, om dan je teerbeminde ploeg met 6-0 af te zien gaan als een gieter: het overkwam de fans van Racing Genk in Oostende vanmiddag. De Limburgers waren na afloop dan ook 'not amused' en lieten dat duidelijk blijken tegenover de spelers. Eerst leken die op een veilige afstand te gaan blijven van hun aanhang, maar uiteindelijk gingen kapitein Thomas Buffel & co tóch de meegereisde fans bedaren.