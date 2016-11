Peter Maes over afgekeurde goal die Genks feestje bijna verpestte: "Heel slim gedaan van Buffel"

Door: Glenn Bogaert

Anderlecht en RC Genk zijn al zeker van Europees voetbal na de jaarwisseling en vooral de prestaties van laatstgenoemde club springen in het oog. Zo moeizaam het bij momenten in de competitie loopt, zo gezwind acteren de Limburgers op het Europese toneel. Een 1-0 zege tegen Rapid Wenen volstond voor een verlengd avontuur in de Europa League, al werd het vanavond zeker geen gezondheidswandeling. Dat zag ook Peter Maes, al vond die het resultaat uiteindelijk bijzaak en de kwalificatie het belangrijkste.

"Waarom weer zo negatief?" Peter Maes was toch niet helemaal happy met de openingsvraag over de slordigheden in het Genkse spel die ervoor zorgden het nog even warm werd. "We hebben al heel goeie matchen gespeeld, heel sprankelend zelfs. Bij momenten was dat vandaag ook het geval, maar niet genoeg. Het was 20 minuten heel goed. De opdrachten werden goed uitgevoerd en we slaagden erin de backs te vinden langs de buitenkant. Daar lag de ruimte en dan trek je zo'n team open. Met die vijf man achterin was Rapid Wenen toch moeilijk te manoeuvreren. Wij hebben het heel goed gesloten gehouden, ook dat is een kwaliteit. We hebben weinig weggegeven en de kansen die zij kregen, kwamen er dikwijls na slordigheden van ons. Het belangrijkste is dat we de nul houden en we kregen nog genoeg kansen om een tweede goal te maken. Het echt sprankelende voetbal was niet aanwezig, maar dat was ook niet nodig."

Verticaal voetbal

In Genk onthouden ze de 9 op 9 in eigen huis en het feit dat de volgende ronde nu al een feit is: "De kwalificatie is het belangrijkste en ik las ergens in een krant iets over een eerste 'prijske', maar dit is voor ons al een serieuze prijs. Dat deze groep kan overwinteren, is al een heel mooie prestatie. Dat het na die goeie start minder ging, kwam omdat we iets te veel verticaal voetbalden. Vandaag lag de ruimte op de buitenkant. Bij momenten hadden we veel balverlies en dan moet je achteruit en geef je het initiatief weg."



En nu competitie

Ook de afgekeurde goal van Rapid Wenen kreeg Peter Maes nog voor de voeten geworpen: "Het is heel slim gedaan van Thomas Buffel. Daar speelt natuurlijk zijn ervaring mee. Zelf stond ik te ver en dus is het moeilijk te beoordelen, maar die fase is niet belangrijk. Of we nog voor groepswinst gaan? Pozuelo is geschorst en we zitten met heel veel matchen dus die partij ginder in Sassuolo is denk ik toch minder belangrijk dan de competitie. We moeten zien dat we voldoende punten kunnen binnenhalen voor de kerstperiode, dat primeert nu. We zullen zien of we in Italië een paar spelers rust gunnen. Dat zijn zorgen voor binnen 14 dagen want we hebben tussendoor nog 5 matchen. En nu een pintje drinken? We gaan ons best doen!"