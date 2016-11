'Mister Europe' Bailey: "Ik heb het moeilijker in België dan in Europa"

Door: Kjell Doms

23/11/16 - 06u00

Leon Bailey. © belga.

Racing Genk staat op de drempel van de Europese winter, een straffe prestatie. Met zeven goals in tien wedstrijden schittert de Jamaicaanse diamant Leon Bailey het felst van allemaal. Maar speelt Mister Europe morgen tegen Wenen al zijn laatste Europese thuismatch? "Ik vertrek hier niet om bij een topclub op de bank te zitten."

Leon, plaatst Genk zich morgen tegen Wenen voor de volgende ronde van de Europa League?

Bailey: "Ik hoop het. In de groep leeft in elk geval het gevoel dat dit we clubgeschiedenis kunnen schrijven. Het kan een geweldige avond worden voor ons en voor de fans. We hebben veel vertrouwen, zeker in thuiswedstrijden. Wij kunnen Rapid Wenen kloppen, daar geloof ik in."



In Europese wedstrijden lijk jij steeds nog iets extra te kunnen brengen. Voel je dat ook zo aan?

"Voor mij is dat een extra bron van motivatie, omdat de aandacht rond die wedstrijden België overstijgt. Begrijp me niet verkeerd, ook voor wedstrijden in de Belgische competitie kan ik me opladen. Maar in wedstrijden tegen Bilbao, Wenen of Sassuolo kan ik mezelf aan de wereld tonen en dat zorgt voor een extra prikkel."



Dat blijkt ook uit je statistieken. Europees scoorde je zeven goals, in de Belgische competitie zit je voorlopig aan één doelpunt. Pik jij er bewust die matchen uit om tot het uiterste te gaan?

"Neen, absoluut niet. In Europa durft iedereen echt voor de overwinning te spelen. Alle ploegen nemen risico's, daar hou ik van. Kijk naar de uitslagen: 3-1 tegen Sassuolo, 3-2 in Wenen, 5-3 in Bilbao. Iedereen speelt om te winnen en daardoor komt er automatisch meer ruimte, die speelstijl ligt me. In België spelen wij vaak tegen ploegen die vooral niet willen verliezen. Onze tegenstanders kruipen achteruit en gaan compact voetballen. Dat maakt het soms lastig. Ik heb het moeilijker in de Belgische competitie dan in Europa."



