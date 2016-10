Genk klopt Mechelen (2-1), maar het was toch vooral de spelleiding die hoofdrol opeiste

Yari Pinnewaert

2/10/16 - 21u50

Racing Genk heeft vanavond de afsluiter van speeldag negen gewonnen tegen KV Mechelen. Nicolas Verdier opende de debatten namens Mechelen, maar na een uiterst vreemde penaltyfase stelde Nikos Karelis gelijk vanop de stip. Mechelen moest ineens ook met z'n tienen verder, waarna Bailey de Maneblussers kort na rust op de knieën dwong met een afgeweken schot. 2-1 dus, wat maakt dat Genk haasje-over doet met Mechelen in de stand en nu negende is met 13 punten. Mechelen telt ééntje minder.

In één fase van dik vijf minuten tijd kregen we in de Luminus Arena haast evenveel te zien als wat 'Super Sunday' tot op dat moment te bieden had. Na een scrimmage kopte Cocalic op zijn eigen doelpaal, waarna Rits al dan niet hands beging op de rebound van Susic. Aanvankelijk greep scheidsrechter Wouters niet in, maar na veel om-en-weergeloop en overleg met zijn assistenten ging de bal toch op de stip en trok de ref rood voor... Paulussen. Karelis maalde er niet om en schoot de bal ijzig kalm voorbij een overigens sterk spelende Moris. De 1-1 op dat moment, want Mechelen was al vroeg op voorsprong geklommen via Verdier. Standhouden was het devies voor de tien overgebleven Mechelaars, maar toen het schot van Bailey afweek op Samatta was Moris wél kansloos. 2-1 dus, een deugddoende zege voor Peter Maes tegen zijn ex-team.



