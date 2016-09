Knap! Genk steunt Italiaanse voetbalclub die door aardbeving getroffen werd

Marie Rutsaert

26/09/16 - 17u12 Bron: KRC Genk

© photo news.

Racing Genk en Sassuolo slaan de handen in elkaar om Italiaanse voetbaljeugd te steunen na de zware aardbeving deze zomer. Bij die ramp vielen 241 doden, honderden gewonden en de materiële schade was enorm. Duizenden Italianen verloren hun thuis, verschillende sportclubs in de getroffen regio werden omgebouwd tot opvangcentra.