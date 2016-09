Genk-aanwinst Brabec verrast: "Stond nooit dichter bij Anderlecht"

Door: redactie

Racing Genk stelde vandaag met de Tsjechische verdediger Jakub Brabec zijn laatste aanwinst van de zomer voor. "Ik voelde dadelijk dat deze club zeer veel ambitie uitstraalt. Ik wil bovendien ontkennen dat ik dicht bij Anderlecht stond. Genk heeft altijd meer interesse getoond", aldus Brabec bij zijn voorstelling.

"Er zijn de afgelopen dagen veel geruchten verspreid over een transfer naar Anderlecht, maar ik kan alleen maar zeggen dat Genk steeds meer interesse had", opende Brabec. "Genk had mij begin juni al uitgenodigd om naar hier te komen. Bovendien had ik een zeer positief gesprek met mijn landgenoot Daniel Pudil."



"Dit is een grote stap in mijn carrière, want ik ben ervan overtuigd dat de kwaliteit van het voetbal in België hoger ligt dan in Tsjechië", ging Brabec verder. "Ik heb hier vandaag al getraind en dat was meteen hard. Ik heb door de transferperikelen enkele dagen niet getraind, maar ik hoop snel te kunnen spelen. Via Genk wil ik ook mijn plaats bij de Tsjechische nationale ploeg heroveren."



Ook CEO Patrick Janssens benadrukte dat Genk steeds kort op de bal speelde. "Begin juni hebben wij Brabec al uitgenodigd in Genk en eind juni zijn Dimitri De Condé en ikzelf dan nog eens naar Praag getrokken. We voelden dadelijk dat zowel club als de speler openstond voor een transfer en na onze kwalificatie voor de poules van de Europa League hebben we toegeslagen."



Technisch directeur Dimitri De Condé bevestigde dat hiermee alle beoogde posities ingevuld zijn. "Met deze overgang hebben we ons achterin extra bewapend. Dat gebeurde eerder al op het middenveld en vooraan."