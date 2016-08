Genk is Anderlecht te snel af in dossier verdediger en wat gebeurt er met Lombaerts?

(NVK/KDZ/TTV)

Anderlecht leek Jakub Brabec (24) zo goed als beet te hebben, maar Racing Genk gaat nu aan de haal met de Tsjechische verdediger. Herman Van Holsbeeck heeft nog tot klokslag 12 uur vannacht om één of twee verdedigers te vinden. Het licht voor Nicolas Lombaerts (31) staat op oranje - maar kán paars-wit wel doorrijden?

Sparta Praag was de onderhandelingsstrategie van Anderlecht over Jacub Brabec behoorlijk beu. Het eeuwige getalm van paars-wit, dat wachtte op uitgaande transfers in de verdediging vooraleer nieuwkomers aan te trekken, zorgde voor grote frustraties in Tsjechië. Genk, dat nog op zoek was naar een extra verdediger, ging de voorbije dagen achter de schermen wél daadkrachtig te werk. Details over de overgang zijn niet bekend, maar het staat wel zo goed als vast dat Brabec vandaag een contract tekent in de Luminus Arena.



Zó'n ramp vinden ze dat nu ook weer niet bij paars-wit, waar geen unanimiteit bestond over de kwaliteiten van de Tsjech. Bovendien kon Kara Mbodj nog altijd geen transfer naar Engeland afdwingen, al wil de Senegalees per se naar de Premier League. Gisteren reisde hij wel naar zijn thuisland, waar hij zich vandaag bij de nationale ploeg zal melden. Toch kan hij vandaag vanop afstand zijn transfer in orde brengen. Als dat zou gebeuren, heeft Van Holsbeeck naar verluidt wel een plan B klaarliggen: een rechtsvoetige verdediger uit een groot voetballand.