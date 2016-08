Genk-aanwinst Susic kreeg bij Standard geen contract: "Geen gevoelens van revanche"

Door: redactie

Racing Genk versterkte zich met de Belgische Bosniër Tino-Sven Susic. De 24-jarige linksvoetige middenvelder kwam over van het Kroatische Hajduk Split en ondertekende in de Luminus Arena een contract voor drie seizoenen, met optie voor nog eens twee jaar.

Voor Susic is het een terugkeer naar de heimat, want tussen zijn vijftiende en zeventiende maakte hij deel uit van de Genkse jeugdacademie, waarna hij na een tussenstop bij de jeugd van Standard de stap zette naar Split. Hier brak hij door en was hij de afgelopen vier jaar goed voor 133 wedstrijden, 27 doelpunten en maar liefst 23 assists.



Bij Genk had hij destijds Thibaut Courtois, Yannick Carrasco, Stef Peeters en Kevin De Bruyne als ploegmaats. "Ik heb alleen maar goede herinneringen aan mijn verblijf bij de jeugd van Genk. Ik ben dan ook tevreden dat Genk mij terug naar hier gehaald heeft. Ik kijk nu al uit naar de Limburgse derby tegen STVV waar ik tegen Stef Peeters kan spelen", aldus Susic.



Of dit een revanche is op Standard waar hij geen contract kreeg? "In voetbal kan dat gebeuren. Ik heb zeker geen gevoelens van revanche, maar ik vind het wel fijn dat de eerstvolgende wedstrijd van Genk op Standard zal zijn. Waarom ik met nummer tien wil spelen ? Voor mij is dat een magisch nummer. De beste spelers spelen op die positie. Ik speel ook het liefste op die positie."



Algemeen directeur Patrick Janssens gaf enige toelichting bij het tot stand komen van de overgang van Susic. "Na het onverwachte vertrek van Neeskens Kebano hebben wij besloten om de vrijgekomen middelen te besteden aan een inkomende transfer. Wij kenden Susic niet alleen sportief, maar tijdens zijn verblijf bij de jeugd bleek hij ook over de juiste mentaliteit te beschikken. Trouwens zijn terugkeer was een weerzien."