Moeskroen aanvaardt speeldag schorsing voor doelman Jean Butez

DM

7/08/17 - 19u47 Bron: Belga

Moeskroen aanvaardt de strafvordering die het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) deed aan Jean Butez. Dat heeft kersvers woordvoerder Grégory Delreux bevstigd. De Franse doelman is geschorst voor de verplaatsing naar Sporting Lokeren (12/08).

De 22-jarige Butez werd in de slotfase van de 2-5 thuisnederlaag tegen Sporting Charleroi op de tweede speeldag van de Jupiler Pro League rechtstreeks uitgesloten door scheidsrechter Wim Smet. De Franse doelman raakte het leer buiten de grote rechthoek met de hand om de doorgebroken David Pollet van de 2-6 te houden.



Meer dan waarschijnlijk staat Logan Bailly, die overgekomen is van de Schotse landskampioen Celtic, tegen Lokeren tussen de palen. "Hoewel Baily nog veel moet vermageren, heb ik geen andere keuze", zei Moeskroen-trainer Mircea Rednic zaterdag al.



Grégory Delreux volgt ex-sportjournalist Nicolas Cornu op als woordvoerder van Moeskroen. Cornu is nu aan de slag als teammanager van Cercle Brugge.