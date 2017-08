Rednic: "Ik zal Bailly moeten zetten die nog te dik staat"

Door: redactie

5/08/17

Moeskroen-goalie Jean Butez kende tegen Charleroi niet zijn meest gelukkige avond. Na amper drie minuten was er een slechte communicatie bij de owngoal van Godeau. Vervolgens schatte hij een knal van Lukebakio verkeerd in, waardoor de bal alsnog in doel dwarrelde, én tien minuten voor affluiten pakte hij ook nog eens rood. Coach Rednic was dan ook niet tevreden. "Een doelman is 50 procent van de ploeg. Op Oostende heeft Jean zijn werk gedaan, vandaag niet. Hij werd op de koop toe uitgesloten, zodat ik verplicht zal zijn volgende week op Lokeren Bailly op te stellen en die moet nog fel vermageren."