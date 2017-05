Coach Mircea Rednic blijft Moeskroen trouw

Eline Van Der Meulen

24/05/17

© belga.

Mircea Rednic blijft ook komend seizoen de hoofdtrainer van eersteklasser Moeskroen. De 55-jarige Roemeen ondertekende er een nieuwe verbintenis tot eind volgend seizoen, zo maakte de club vandaag bekend.

De vorige overeenkomst van Rednic zou na dit seizoen aflopen. De Roemeen werd eind vorig jaar binnengehaald als opvolger van de ontslagen Glen De Boeck, toen de club op een samen met Westerlo gedeelde laatste plaats stond. Uiteindelijk wisten Les Hurlus zich miraculeus te handhaven in de Jupiler Pro League en werd Westerlo veroordeeld tot degradatie naar de tweede klasse. Nadien stonden ook licentieperikelen een verlengd verblijf in eerste klasse niet in de weg.



"We zijn er zeker van dat we samen met hem een competitieve kern voor volgend seizoen kunnen samenstellen", klinkt het in de mededeling van Moeskroen. "Een beslissing omtrent de technische staf wordt eerstdaags genomen."



Rednic maakte in 1991 kennis met het Belgisch voetbal toen hij als speler op Sclessin neerstreek. Voordien had hij bij de Roemeense topclub Dinamo Boekarest (1983-1990) twee titels (1984 en 1990) en drie bekers (1984, 1986 en 1990) veroverd. Na vijf seizoen bij Standard, met één bekerzege (1993), volgde nog één seizoen bij STVV. Hij beëindigde zijn spelerscarrière in eigen land bij Rapid Boekarest (1997-2000) met nog een titel (1999) en een beker (1998).



Als coach versleet Rednic de afgelopen zestien seizoenen dertien verschillende clubs in achttien verschillende periodes. Hij leidde Standard in het seizoen 2012-2013 naar een Europees ticket om een seizoen later AA Gent te coachen. In eigen land pakte hij landstitels met Rapid Boekarest (2003) en Dinamo Boekarest (2007).