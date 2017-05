Moeskroen neemt afscheid van sportief managers Selak en Paiva

Door: redactie

Excel Moeskroen beëindigt de samenwerking met sportief managers Yuri Selak en Humberto Paiva. Dat heeft de raad van bestuur van de Henegouwse club beslist.

De verandering van het organigram van Excel Moeskroen komt er vijf dagen nadat de club van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) alsnog een proflicentie verkreeg. Daardoor mogen de Henegouwers volgend seizoen in de Jupiler Pro League (1A) spelen. Medio april had de Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) geen proflicentie toegekend aan Moeskroen, dat zich op de slotspeeldag van de reguliere competitie in extremis van het behoud had verzekerd in de hoogste voetbalklasse.



"De raad van bestuur is uiteraard blij met het verkrijgen van de licentie. We zijn tevreden dat de voorbereiding op het nieuwe seizoen eindelijk kan aangevat worden", aldus Moeskroen. "De raad van bestuur heeft op sportief, commercieel en organisatorisch vlak een grondige evaluatie gemaakt van het seizoen 2016-2017. Op basis van die evaluatie zullen in de komende weken strategische beslissingen genomen worden door de directie van de club. De raad van bestuur heeft besloten de samenwerking met de sportief managers Yuri Selak en Humberto Paiva niet te verlengen. De club wil hen bedanken voor hun werk in de voorbije twee jaar. Moeskroen zal te gelegener tijd andere nieuwe initiatieven bekendmaken."