Genk neemt makkelijk afstand van Moeskroen in verplichte pot

Maarten Vanbergen

14/05/17 - 21u48

© belga.

Racing Genk heeft makkelijk met 0-2 gewonnen op het veld van Moeskroen. Malinovskiy scoorde net na het uur de openingstreffer met een afgeweken bal. Tien minuten later knalde Boëtius het leer voorbij Delac.

Genk moest voor een verplicht nummer naar Moeskroen, het stond immers helemaal alleen eerste in Play-Off IIB. De meegereisde supporters hadden er meer zin in dan de spelers want in de eerste helft waren er amper kansen te zien.



In de tweede helft waren de bezoekers iets gretiger en zonder al te veel krachten te verspillen kwam het op voorsprong. Malinovskiy haalde uit van ver. Zijn schot week af en vloog over Delac in doel. Onmidddellijk na zijn goal mocht hij gaan rusten.



Twintig minuten voor tijd was de wedstrijd helemaal gespeeld toen Boëtius de score verdubbelde. Hij knalde gekruist binnen.



Genk blijft zo eerste in de groep, maar was al zeker van die stek. Moeskroen blijft vierde.



Lees zo dadelijk het uitgebreide verslag van onze man in het stadion op HLN Plus. Proef nu 4 weken lang voor slechts 1 euro.