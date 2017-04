Moeskroen en Antwerp krijgen geen licentie voor 1A en trekken naar het BAS

Door: redactie

12/04/17 - 15u30

© photo news.

Moeskroen en Antwerp krijgen geen licentie voor het volgende seizoen in 1A. Beide clubs leggen zich niet neer bij het verdict van de Licentiecommissie en gaan de beslissing aanvechten bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS).

Volgens de regionale zender ATV zouden er enkele documenten ontbreken in het dossier van Antwerp. Op basis daarvan werd de licentie niet toegekend aan de Great Old. Antwerp, dat na dertien seizoenen vagevuur promoveerde naar de Jupiler Pro League, gaat in beroep bij het BAS.



Dat doet ook Moeskroen, dat zich in hetzelfde schuitje bevindt. "De directie van Moeskroen gaat niet akkoord met de motivering van de Licentiecommissie en heeft daarom beslist in beroep te gaan bij het BAS", luidt het bij de club, die het nieuws van zijn geweigerde licentie zelf bekendmaakte. "Moeskroen is in orde met alle licentievoorwaarden en vindt dat de Licentiecommissie het nieuwe reglement verkeerd toepast. Daarom is de club ervan overtuigd dat het BAS de licentie voor het seizoen 2017-2018 wel zal toekennen. Moeskroen hoopt dat de beslissing zo snel mogelijk genomen wordt."



Voorbereid

"De directie was voorbereid op zo'n scenario. Het is immers het derde jaar op rij dat men Moeskroen probeert te weren uit de hoogste voetbalklasse. Nochtans is de deelname van Moeskroen aan 1A gerechtvaardigd op basis van het administratieve en sportieve beleid. We hebben een financieel gezond dossier voorgesteld."