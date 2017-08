Lokeren zet Eupen eenvoudig opzij na de rust

Door: redactie

26/08/17 - 22u20

© belga.



Lokeren heeft zaterdagavond met 3-0 gewonnen van Eupen. Na een evenwichtige eerste helft, hadden de mannen van Peter Maes in de tweede periode weinig moeite met de bezoekers.

De eerste helft was er een om snel te vergeten. Lokeren had het meeste balbezit, maar creëerde amper kansen. 0-0 was dan ook een logische ruststand.



De thuisploeg kwam veel gretiger uit de kleedkamer. Na amper drie minuten maakte Samy Kehli er 1-0 van na een geweldige pass van Steve De Ridder.



Lokeren bleef de betere ploeg, maar weigerde lange tijd om het af te maken. Steve De Ridder en Lewis Mbah Enoh kwamen dicht bij de 2-0, maar uiteindelijk was het de ingevallen Robin Söder die de score verdubbelde.



In de slotfase zorgde Marko Miric nog voor de 3-0. Koen Persoons die meer dan waarschijnlijk naar naar Oud-Heverlee Leuven trekt, kreeg in blessuretijd nog een applausvervanging.



Lokeren pakt zo zes op zes onder Peter Maes. Eupen blijft achter met drie op vijftien.