Davino Verhulst pakt bijna alles, maar wint er niets mee: "We werden weggespeeld"

Davino Verhulst deed zijn stinkende best om met Lokeren de eerste punten van het seizoen te pakken, maar de Waaslanders trokken toch met een nederlaag op zak richting Daknam. Verhulst zag dat de prestatie van zijn team nog steeds niet goed was.

"Ik heb vandaag een paar gigantische reddingen gedaan", zei de Lokerse goalie voor waar na een uitstekende prestatie waarbij hij voor zijn team vier, vijf keer een gemaakt tegendoelpunt redde. "Maar daar koop je niets mee", wist hij maar al te goed.



"Wat Club Brugge vorige week deed, dat deed Kortrijk opnieuw", stelde hij vast. "We verloren alle duels, we werden weggespeeld. Zoveel ruimte weggeven, dat doe je niet ongestraft." Sporting Lokeren heeft nog niet gescoord, het liep er behoorlijk slapjes, ja zelfs ziekjes bij, en het heeft ook nog geen enkel punt. "Dan staan we voor een zespuntenmatch komend weekend", besloot Verhulst in het vooruitzicht van de thuismatch tegen Moeskroen.



Toch zal het ook dan beter moeten, want alleen in de slotfase toen Kortrijk zich terugtrok, kreeg Lokeren nog een paar kansen. Een paar? Neem een. "Hoeveel kansen we in twee weken hebben gehad? Er waren alleen kansen aan mijn kant", kniesde Davino Verhulst. Eén keer kon hij niet weg met een uitstekende kopbal van Christophe Lepoint, maar drie keer redde hij een al half gemaakt doelpunt van de Brusselaar.



Wat zijn coach daarvan moet zeggen? "Hij weet dat je deze groep beter niet te hard aanpakt maar ik denk dat hij de komende dagen toch wel eens op tafel zal slaan. Zo kan het niet verder", aldus de man van de match die toch in het verliezende kamp stond.