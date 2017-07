Oerdegelijk Lokeren houdt Olympiakos in bedwang, Genk speelt gelijk tegen Ajax

Michaël Vergauwen

15/07/17 - 19u07

De troepen van Besnik Hasi konden niet scoren tegen Lokeren. © getty.

Een oerdegelijk Lokeren hield vanmiddag op haar jaarlijkse fandag het Griekse Olympiakos in bedwang: 0-0. Lokeren gaf heel weinig weg en was in het slot van de partij dicht bij de winnende treffer.

Lokeren begon tegen Olympiakos met wat min of meer een type-elftal lijkt. Daarin vier nieuwe namen. Mpati en Marzo namen plaats op de backs, ook Slagveer en Kehli kregen een basisplek. Bij Olympiakos, naast trainer Besnik Hasi, oude bekenden Vadis Odjidja (ex-Club), Marko Marin (ex-Anderlecht) en Mehdi Carcela (ex-Standard).



Lokeren hield vrij eenvoudig gelijke tred met de Grieken. Geloof ons vrij: dit Lokeren gaat komend seizoen weer heel weinig goals incasseren. Het dubbel blok Maric-Joher/Persoons-Overmeire is behoorlijk stevig. Vleugelbacks Mpati en Marzo deden het behoorlijk goed, Kehli speelde een eerder onopvallende partij.



Vooral de energieke invalbeurt van Robin Söder geven we hier graag nog mee. De Zweedse voormalig belofteninternational viel iets na het uur in voor De Sutter en bewees meteen een valabel alternatief te zijn diep in de spits. Leuke loopacties, een gevaarlijk kopballetje en een prima schot, dat ei zo na gestopt werd door de Griekse doelman. Ja, Söder, dat kan wel wat worden. Waarom niet samen mét De Sutter, in een 4-4-2, vragen we ons af. Het uitproberen zeker en vast waard. Misschien dinsdag al, dan oefent Lokeren tegen Deinze.