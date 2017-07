Overmeire 'voor het leven' bij Lokeren

Michael Vergauwen

Clubliefde, het bestaat nog. Killian Overmeire (31) tekende gisteren een nieuw contract tot 2021 bij Lokeren. Doet hij dat uit, dan zal hij 18 (!) jaar in het Lokerse eerste elftal gespeeld hebben. "Dit is de club van mijn hart. Dat is nu wel duidelijk, denk ik."

"Natuurlijk ben ik blij", vertelt Overmeire ons nadat hij, in het bijzijn van z'n manager Mark Volders, zijn handtekening had gezet. "Ik weet nu dat ik mijn carrière hier ga afsluiten. Sporting Lokeren is de club van mijn hart, mijn tweede thuis."



En zo blijft Overmeire op recordkoers. Bouke Hoogenboom, illustere Nederlandse doelman uit de jaren 70 en 80, speelde 449 competitiematchen voor Lokeren, Overmeire zit aan 390. "Dat record is geen doel, maar het zou mooi zijn mocht ik het ooit breken." Hem 'Mister Sporting Lokeren' noemen, vindt hij te veel eer. "Die persoon (Fiel Laureys, red.) is zondag jammer genoeg overleden. Fiel heeft me altijd en overal gesteund. Wat Fiel voor de club gedaan heeft, is niet te beschrijven. Hij is en blijft de enige Mister Sporting Lokeren."