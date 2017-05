Door: redactie

11/05/17 - 14u51 Bron: Eigen berichtgeving

Samy Kehli. © belga.

Het huidige seizoen loopt op zijn einde, maar ook bij Lokeren zijn ze al volop bezig met het volgende seizoen voor te bereiden. Zo kondigden ze op Daknam vandaag de komst aan van twee versterkingen voor het aanvallend compartiment: Samy Kehli en Luciano Slagveer. Die eerste is een nummer 10 (die ook in de spits uit de voeten kan) die overkomt van Roeselare, laatstgenoemde is een flankspeler die overkomt van Heerenveen.