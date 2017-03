Jan B. vermoordde Ann na haar affaire met spelers Sporting Lokeren

Door: redactie

8/03/17 - 22u30 Bron: Belga

Beklaagde Jan B. © Geert De Rycke.

Denderhoutem In de zaak rond de moord in Denderhoutem op de 48-jarige Ann Ryckebusch in 2013, heeft de minnaar van de vrouw erkend dat hij de moord heeft gepland. Dat bleek voor de correctionele rechtbank van Dendermonde. Volgens de man sloegen zijn stoppen door toen hij ontdekte dat de vrouw seks zou gehad hebben met spelers van voetbalploeg Sporting Lokeren.

De vrouw verliet op zaterdag 18 mei 2013 haar woning in Lochristi en was een tijdlang spoorloos. Haar auto werd later aangetroffen op een parking aan het afrittencomplex van de E40 in Wetteren. Haar minnaar Jan B. werd opgepakt en hij bekende dat hij de vrouw omgebracht en begraven had in Denderhoutem.



Woensdagnamiddag werd Jan B. opnieuw ondervraagd en werden er verschillende getuigen gehoord. De beklaagde erkende dat de moord gepland werd. Zijn stoppen zouden doorgeslagen zijn toen hij ontdekte dat de vrouw seks zou gehad hebben met Afrikaanse voetballers van Lokeren.



Volgens de advocaat van de burgerlijke partij Walter Van Steenbrugge heeft de man zijn versie van de feiten voortdurend gewijzigd, en is het verhaal rond de voetbalspelers "een beschadigingsoperatie". Eén van de spelers ontkende voor de rechtbank dat de vrouw relaties zou gehad hebben met vijf voetballers van de ploeg. Jef Vermassen, de advocaat van de beklaagde, stelde dat zijn cliënt een toespeling van de vrouw op de betere bedprestaties van de spelers als een vernedering zag.



De pleidooien in de zaak vinden plaats op 19 april. De uitspraak valt vermoedelijk nog voor het gerechtelijke verlof.