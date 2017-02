Lokeren verlengt contracten Terki en Straetman en laat ook twee spelers gaan

RN/MVS

10/02/17 - 11u40

© belga.

Lokeren verlengt het contract van de 25-jarige Algerijnse middenvelder Mehdi Terki. Daarin stond een optie die sowieso gelicht zou worden, maar de club kwam met Terki een nieuwe overeenkomst overeen, die voor 3 jaar zal lopen. En daar bleef het niet bij: even later kondigde de club ook een verlengd verblijf tot 2020 aan voor aanvaller Bob Straetman. Bovendien is er nieuws aan de uitzijde: Lokeren heeft clubs gevonden die de overbodige spelers Dario Melnjak en Besart Abdurahimi op huurbasis overnemen. Zij trekken respectievelijk naar het Kroatische Slaven Belupo en het Macedonische Shkendija. Die eerste club heeft een optie op een definitieve overname.