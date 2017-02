Spelers van Lokeren moeten getuigen op moordproces

Door: redactie

In de zaak rond de moord in Denderhoutem op de 48-jarige Ann Ryckebusch in 2013, worden op 8 maart een tiental getuigen opgeroepen. "Het is een gepatenteerde leugenaar", zei advocaat van de burgerlijke partij Walter Van Steenbrugge, over de beklaagde, de minnaar van de vrouw. Opmerkelijk: op het proces worden twee spelers van Lokeren opgeroepen als getuigen.

De vrouw verliet op zaterdag 18 mei 2013 haar woning in Lochristi en was een tijdlang spoorloos. Haar auto werd later aangetroffen op een parking aan het afrittencomplex van de E40 in Wetteren. Haar minnaar Jan B. werd opgepakt en hij bekende dat hij de vrouw omgebracht en begraven had in Denderhoutem.



Het Gentse parket-generaal had de verwijzing van B. gevraagd naar de strafrechtbank en niet naar het hof van assisen, conform de nieuwe Potpourri II-wet. De Gentse kamer van inbeschuldigingstelling had de zaak verwezen naar de correctionele rechtbank van Dendermonde. De zaak werd vandaag ingeleid en de proceskalender werd bepaald. De getuigen komen op 8 maart en de pleidooien vinden plaats op 19 april.



De lijst met getuigen zorgde voor een eerste conflict tussen de advocaat van de burgerlijke partij Walter Van Steenbrugge en Jef Vermassen, de advocaat van de beklaagde. Vermassen wilde psychiater Chris Dillen oproepen als getuige, en Van Steenbrugge wou daarover een tegensprekelijk debat. Lees ook

