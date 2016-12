Tom De Sutter: "Lokeren in play-off 1: waarom niet?"

Michael Vergauwen

2 goals, 1 assist. Ziedaar het rapport van 2016 van Tom De Sutter (31) bij Sporting Lokeren. Kan beter. Moét beter. Zeker voor de duurste speler ooit op Daknam. Dat het ietsje meer mag zijn, beseft hij zelf ook. Overdrijven moet nu ook niet, Tom. Lokeren in play-off 1...

11 punten voor op de laatste, 11 punten achter op plaats zes: het seizoen van Lokeren is gedaan, Tom.

"Dat vind ik niet. Ik heb nog altijd het gevoel - en ik besef dat het misschien naïef is - dat Lokeren nog dicht bij die zesde plaats kan eindigen."



Excuseer?

"Ja, echt. Waarom zouden we die recente 11 op 15 niet nog twee keer herhalen? Dan gaat het niet veel schelen, denk ik. We krijgen Gent, Anderlecht en Club nog thuis... Ik besef dat het heel moeilijk gaat worden, maar play-off 1: waarom niet? De lat mag hoog gelegd worden."



Maar ook niet té hoog. Jullie staan élfde. Vanwaar die steile ambitie?

"Voetbal is weer leuk op Lokeren. Er spoelt een golf van positivisme over deze club. Ik heb weer écht plezier. En hoe meer plezier je hebt, hoe vlotter alles gaat, hoe minder pijn je hebt én hoe beter je voetbalt."



