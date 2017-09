Ferrera na 4 op 21: "Druk? Ik ben van nature rustig"

Frank Dekeyser

Een thuiswedstrijd tegen STVV. Het kan wel eens een kantelmoment zijn in het seizoen van KV Mechelen. Ze misten hun competitiestart, de druk neemt toe. "Druk? Jullie beslissen of een trainer onder druk staat of niet", zegt Yannick Ferrera.

Deugddoend. Malinwa won woensdagavond vlot tegen Bocholt. Een ronde verder in de beker, gescoord én een clean sheet. Bovendien werd er niet al te veel energie verspeeld. Een lijn die ze bij KV Mechelen proberen door te trekken tegen STVV. Ploeg in vorm, derde in de stand. "Ze hebben vertrouwen, scoren heel gemakkelijk, spelen met veel vertrouwen én ze zijn heel gedreven", weet Ferrera. "STVV heeft een goede mix van jeugd en ervaren spelers. Van techniek en 'power' ook. Het is een goed uitgebalanceerde ploeg. Ze klopten Anderlecht, Standard en AA Gent niet zomaar. En als je wint, krijg je automatisch meer vertrouwen."



Bij KV Mechelen neemt de druk stilaan toe. Hoewel ze zeker niet slecht spelen, bengelen ze onderaan met 4 op 21. "Druk? Ik ben van nature rustig", gaat Ferrera verder. "Ik denk altijd aan mijn periode bij Standard. Daar stonden we laatste na elf speeldagen, maar na 29 speeldagen stonden we zesde. Jullie beslissen over de druk. De spelers en ik voelen dat niet. Zij doen hun best. Kijk: jullie beslissen wat de mensen denken. Jullie schrijven, de mensen lezen en dat wordt dan de algemene mening. Jullie beslissen of een trainer onder druk staat of niet. Jullie weten dat en jullie spelen daarmee. Elke week, elke dag. Waarom zouden wij onder druk moeten staan? Denk je dat we niet weten dat we nog niet gewonnen hebben? Hopelijk hebben we in de bekermatch vertrouwen gepakt."