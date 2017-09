VIDEO: Mechelen en Oostende houden elkaar in evenwicht in pittig duel

KV

10/09/17 - 23u00

© photo news.

video De kelderkraker tussen KV Mechelen en KV Oostende eindigde in een bloedeloos gelijkspel. Het was een wedstrijd waar er geknokt werd voor elke morzel grond en die pas na de rust echt losbarsste. Iets na het uur haalde Rherras de doorgebroken Gano neer, Verboomen kon niet anders dan rood uit z'n achterzak te halen. Musona profiteerde meteen en zette de bezoekers op rozen. Lang kon Oostende niet van zijn voorsprong genieten want tien minuten later maakte Bandé gelijk. Beide teams blijven zo onderaan het klassement bengelen en moeten nog een weekje wachten op hun eerste overwinning van het seizoen.