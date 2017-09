KV Oostende geeft unieke uitgangspositie uit handen. Zelfs tegen tien lukt het niet(1-1)

TOMAS TAECKE

Betreurenswaardig, dat is de situatie van KV Oostende op dit moment. Zelfs met een man meer én de voorsprong op zak liet de kustploeg in Mechelen zijn eerste zege ontglippen. Het eerste punt van het seizoen is dan ook een schrale troost.

En of er druk op zat, gisterenavond in Mechelen. Niet alleen voor het zwalpende KV Oostende, maar evenzeer voor de thuisploeg - met amper drie punten net als KVO in hoge nood. Spanning en zenuwachtigheid troef dus in het AFAS Stadion, waar geen van beiden zich nog maar eens een nederlaag kon veroorloven. Bij Oostende bracht Yves Vanderhaeghe twee opmerkelijke namen aan de aftrap, al hoeven zijn wekelijkse wijzigingen niet echt meer te verrassen. Lombaerts kreeg na slappe vertoningen tegen Moeskroen en Waasland-Beveren een derde basisplaats, terwijl niet Dutoit maar wel Vanhamel de naar Olympiakos vertrokken Proto mocht vervangen. Een surprise van de chef, zeker voor Dutoit die pas zaterdag te horen kreeg dat ondanks de wijziging in het keepersbestand alles voor hem bij het oude bleef.



Vooruit gestuwd door een enthousiaste aanhang, die deels was opgefokt door het terugzien met Bjelica, nam Mechelen meteen de bovenhand. Cobbaut trapte na drie minuten net over na een doorgekopte inworp vooraleer vijf hoekschoppen in evenveel minuten ook nog eens voor evenveel dreiging zorgde. Van een test gesproken voor Vanhamel - de doelman wist in de beginfase niet altijd even goed waar hij stond. Oostende zette er in het openingskwartier niets tegenover. Zagen en klagen dat wel, met een gepikeerde Vanderhaeghe op kop. Dit terwijl Siani eigenlijk al twee keer geel had kunnen krijgen nog voor de laatkomers goed en wel hun zitje hadden ingenomen. De Mechelse blitsstart ruimde plaats voor veel strijd op het middenveld, wat Oostende toeliet in de match te komen. Al had de kustploeg hulp nodig om in de buurt van Coosemans op te duiken. Cocalic zette Musona domweg voor zijn eigen doelman, maar de Zimbabwaan moest te ver uitwijken om gevaarlijk te zijn. Er was nog een gevaarlijke vrijschop van Berrier, maar verder viel er in het tweede deel van de eerste helft niets te beleven.





