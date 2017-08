Gras te lang: Yannick Ferrera geeft geen training bij KVM

Door: Frank Dekeyser

31/08/17

De spelers van KV Mechelen hebben er ongetwijfeld de kortste veldtraining uit hun carrière opzitten. Gisteren arriveerden ze rond 11u30 op het oefenveld, vijf minuten later mochten ze na een speech van Yannick Ferrera opnieuw beschikken. De coach van Malinwa vond dat het gras te lang was - er werd in de ochtend niet gemaaid - en wilde geen training geven omdat het niet de eerste keer is dat dit voorvalt.



De spelers van KV Mechelen hielden het bij een loopsessie en trokken nadien richting fitness om wat bij te trainen. Vandaag wordt er in principe wel getraind, morgenavond speelt Malinwa een oefenwedstrijd tegen het Nederlandse AZ Alkmaar.