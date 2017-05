Elias Cobbaut verlengt contract bij KV Mechelen

Door: redactie

26/05/17 - 13u56 Bron: Belga

Jeugdproduct Elias Cobbaut heeft zijn contract bij KV Mechelen tot medio 2021 verlengd.

De negentienjarige Cobbaut kwam afgelopen seizoen bij de A-kern en voetbalde in zeven competitiewedstrijden en tien play-offwedstrijden mee. "Ik had het niet zo snel verwacht, want ik had nog een contract voor één seizoen", bekende de linkerflankverdediger. "Het is echt leuk dat alles zo goed loopt. Ik wil ook de club bedanken voor het vertrouwen. Mijn familie trouwens ook. De hele familie Cobbaut leeft mee. Ik ben dan ook blij dat ik hen kan trots maken."