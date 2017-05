KV Mechelen legt Aleksandar Bjelica jaar langer vast

Door: redactie

KV Mechelen kan een jaar langer op de diensten van Aleksandar Bjelica rekenen. Malinwa meldt op zijn website dat het de optie in het contract van de Servische linksachter gelicht heeft, waardoor hij tot juni 2019 aan de club verbonden blijft.

De 23-jarige Bjelica, die zijn jeugdopleiding in Nederland doormaakte, kwam in januari 2016 over van het Nederlandse Helmond Sport en ontpopte zich gaandeweg tot een vaste waarde in de Mechelse verdediging.



Eerder deze week nam KV Mechelen aanvaller Dimitris Kolovos, momenteel nog herstellend van een operatie aan de kruisbanden, definitief over van het Griekse Olympiakos en maakte ook middenvelder Ahmed El Messaoudi definitief de overstap van tweedeklasser Lierse.