Ahmed El Messaoudi tekent vierjarig contract bij KV Mechelen

SW

10/05/17 - 17u01 Bron: Belga

© belga.

KV Mechelen heeft middenvelder Ahmed El Messaoudi definitief overgenomen van Lierse. Dat heeft Malinwa vandaag bevestigd op de clubwebsite. De Mechelaars huurden hem sinds begin 2016 al van de Pallieters, nu maakt El Messaoudi definitief de overstap naar KVM. Hij tekende een contract tot eind 2021.

De 21-jarige verdedigende middenvelder speelde tijdens de reguliere competitie in 23 wedstrijden mee, hij pikte ook twee bekermatchen mee waarin hij één keer scoorde. Afgelopen zaterdag maakte hij na een blessure zijn rentree in de play-offs.



El Messaoudi is een jeugdproduct van de Academie van Jean-Marc Guillou. Eind 2013 maakte hij zijn debuut in de hoofdmacht van Lierse en na een kleine 50 wedstrijden volgde een uitleenbeurt aan Standard, maar dat bleek geen succes.



"Het is een fijn gevoel om een club te hebben die me definitief vastlegt. Ik ben zeer blij dat ik mijn vaste stek bij KV Mechelen heb gevonden", stelde hij op de clubwebsite. "Ik vind het dan ook belangrijk dat ik mezelf blijf bewijzen voor de supporters en het bestuur. Ik wil tonen aan deze mooie club dat ze de juiste keuze gemaakt hebben door me definitief over te nemen van Lierse."