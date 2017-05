KV Mechelen neemt Kolovos definitief over van Olympiakos

Eline Van Der Meulen

KV Mechelen heeft vandaag officieel bekendgemaakt dat het de Griekse aanvaller Dimitris Kolovos overneemt van Olympiakos Piraeus. Kolovos tekende in Mechelen een contract voor drie seizoenen. Momenteel herstelt de Griek van een operatie aan de kruisbanden. Midden februari scheurde hij immers de voorste kruisbanden van zijn rechterknie.

Kolovos werd begin dit seizoen door Mechelen gehuurd van Olympiakos en veroverde snel een basisplaats. Hij kwam in totaal 29 keer in actie voor Malinwa en scoorde daarin zes keer. De aanvaller hoopt eind augustus hersteld te zijn van zijn knieblessure en terug op het veld te staan.



"Alles gaat stapje per stapje vooruit", bleef Kolovos met de voetjes op de grond. "Ik revalideer in Griekenland onder toezicht van dokter Declercq. Maar ik tel nu al af naar het moment dat ik opnieuw kan voetballen. Ik zal er alles aan doen om sterker terug te komen. Hopelijk sta ik eind augustus weer op het veld."