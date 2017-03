Ferrera wil ook PO2 met ambitie aanvatten: "We willen alle matchen winnen"

Frank Dekeyser

31/03/17 - 16u45

Geen wedstrijden tegen Anderlecht of Club Brugge voor KV Mechelen, wel verplaatsingen naar Union en Lierse in play-off 2. Maar Yannick Ferrera blijft ambitieus. "We willen alle matchen winnen." Te beginnen morgen in het Koning Boudewijnstadion.

Over Xavier Chen: "De optie in zijn contract wordt niet gelicht. Xavier heeft er dan zelf voor gekozen om niet te spelen, hij traint wel nog mee. Ik zie het als mijn verantwoordelijkheid. In januari had ik aangegeven dat de optie zou gelicht worden. Twee maanden later zien we het anders en namen we een andere beslissing. Hij is ontgoocheld en dat begrijp ik zeker. Ik hoop dat hij nog terugkomt op zijn beslissing om niet meer te spelen. Xavier heeft veel betekend voor deze club, het zou jammer zijn als het zo plots stopt." Xavier Chen. © belga.

Over de jongeren: "Ze zullen allemaal een kans krijgen om zich de komende weken te bewijzen. Van Cleemput heeft de laatste weken mooie dingen laten zien. Ook Leal doet het goed op training, al moet hij ook nog aan een aantal dingen werken. Peffer zullen jullie ook te zien krijgen. Jeff Callebaut? Een goede speler die altijd positief is ingesteld. De concurrentie op zijn positie is groot, maar zijn kans komt wel. Ik ben trouwens fier dat er drie van onze spelers werden opgeroepen voor de Belgisch beloften (Van Cleemput, Cobbaut en Vanlerberghe, red.). De mensen van de jeugdwerking en de onderbouw verdienen daar ook een pluim voor. Zij hebben er ook een groot aandeel in." Jordy Peffer. © photo news.