Stats geven KV Mechelen grote kans op play-off 1 (maar Malinwa heeft wel abonnement op 'dichte ereplaatsen')

KV Mechelen staat op 90 minuten van play-off 1. Als KVM zondag niet verliest op AA Gent, is het altijd zeker van een plaats bij de eerste zes. In de vorige zeven edities van dit competitieformat haalde Malinwa nooit eerder play-off 1, maar de club was er wel een paar keer dichtbij. Vooral in 2011 greep Mechelen er maar nipt naast. Een overzicht.



2010: 7de op 2 punten

In de eerste editie van het play-off-systeem werd KV Mechelen zevende. Op de slotdag klopte het Zulte Waregem, dat zesde werd, met 2-1. De kloof tussen Essevee en KV Mechelen verkleinde zo nog naar twee punten, maar KVM werd dus naar play-off 2 verwezen.



2011: 1 puntje tekort

In 2011 eindigde Mechelen met 48 punten op 1 punt van Standard, dat zesde werd. Mechelen verloor een plaats in play-off 1 op de voorlaatste speeldag, toen Dialiba KVM in de 87ste minuut wel op voorsprong bracht op GBA, maar Goor 1 minuut later egaliseerde. KV Mechelen deed op de slotdag wat het moest doen en won met 2-0 van Eupen, maar Standard won ook zijn wedstrijd, met 1-0 thuis tegen GBA.



2012: Strijdend naar plaats 9

In 2012 werd KV Mechelen negende. Malinwa leverde wel strijd, maar bleef uiteindelijk 9 punten achter op Kortrijk, dat zesde werd en naar play-off 1 mocht.



2013: 8ste op ruime afstand

Ook in 2013 strandde KVM op 9 punten van nummer zes Standard. KV Mechelen eindigde wel een plaats hoger dan het jaar voordien, maar een stek bij de beste zes zat er weer niet in.



2015: Alweer 9de

Ondanks een behoorlijk einde, strandde Malinwa op 8 punten van Charleroi, dat zesde werd na een felbevochten strijd voor play-off 1.