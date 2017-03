Yannick Ferrera: "Opnieuw samenwerken met Renard? Dat lijkt me moeilijk"

Door: Stijn Joris

7/03/17 - 00u09

© belga.

Yannick Ferrera passeerde vanavond bij Extra Time op Canvas en bij La Tribune op La Deux. De coach van KV Mechelen ging in de studio's nakaarten over de zege tegen Anderlecht. We willen u zijn interessantste uitspraken niet onthouden.

Zo ging het onder andere over de manier waarop hij KV Mechelen naar een hoger niveau tilde. "De spelers hebben een uitstekende mentaliteit en daardoor heeft mijn aanpak snel gepakt. Elke coach legt zijn eigen accenten. Bij Mechelen was het gebruikelijk dat ze voor de achtste tot de tiende plek speelden. Maar als we net iets meer doen, dan kunnen we meer bereiken. Vanaf het moment dat ze dat oppikten, begonnen de overwinningen te komen. Je kan goede of slechte trainingen geven, maar de spelers moeten ook willen werken. We hebben ook veel spelers die uit zijn op revanche of zichzelf nog willen bewijzen. Dat is misschien wel één van de redenen waarom we het zo goed doen."



Het is anders werken bij Mechelen dan bij Standard. In eerste instantie qua accommodatie volgens Ferrera. "We hebben geen fitnesszaal in Mechelen. Als we zo'n training willen inlassen, moeten we in het lokaal naast de kantine wat matten en van die grote ballen plaatsen."



Grijze haren

Bjelica en Verdier zijn leuke voetballers om naar te kijken, maar voor een trainer nemen ze soms een onverantwoord risico. Ferrera weet hen te appreciëren, maar krijgt het ook soms op zijn heupen van de twee. "De grijze haren aan de ene kant van mijn hoofd heb ik aan Bjelica te danken en die aan de andere kant zijn de schuld van Verdier. (lacht) Maar het zijn geweldige jongens. Verdier is echt een goed mens, maar hij heeft heel veel temperament."



Standard

Het hoofdstuk Standard, waar Ferrera in september aan de kant geschoven werd, bleef niet onbehandeld. Ferrera had intussen weer contact met Van Buyten nadat ook hij bij de Rouches ontslagen werd. "We stuurden wat berichten heen en weer en belden ook. Hij heeft ook dingen gedaan die niet zo positief waren voor mij, maar hij twijfelt er nu aan of dat wel de juiste beslissingen waren. Maar bij Standard was hij niet mijn grootste vijand." Renard zat Ferrera duidelijk meer dwars. "Hij wou mijn vel. We hebben nooit een goede band gehad. Of ik nog met hem zou kunnen samenwerken? Met Van Buyten wel, met Renard ligt dat moeilijker. Ik heb hem gegroet toen we tegen Standard speelden, hoor. We hebben elk ons leven en ik ben heel fier op waar ik nu sta. Toen wij eind december 13 op 15 pakten en Standard twee punten liet liggen tegen STVV, besefte ik dat ik tevreden moest zijn dat ik bij Mechelen zat."



Emoties

Ferrera werd door heel het verhaal een andere trainer. "Ik ga anders met mijn emoties om, zeker naar de kleedkamer toe. Ik ben daar beter in geworden. Enkele weken geleden nog merkte ik dat er een speler tegen zijn zin aan het trainen was. Normaal zou ik hem afgemaakt hebben voor de hele groep. Maar ik ben naar hem toe gestapt, heb hem gevraagd of hij geblesseerd was of gewoon geen zin had. Hij zei me dat hij geen zin had. Ik heb hem dan naar huis gestuurd. Vroeger bij Standard zou ik echt ruzie gemaakt hebben."