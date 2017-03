"Op termijn is hij een trainer voor Anderlecht"

NIELS POISSONNIER & STIJN JORIS

1/03/17 - 10u22

© belga.

KV Mechelen telt af. Zaterdag worden alle records gebroken tegen Anderlecht. 16.500 fans in een uitverkocht stadion, het is de wedstrijd waar iedereen naar uitkijkt. Malinwa herleeft dankzij Yannick Ferrera. Vier intimi over het succes van de architect van KV Mechelen. "Het is echt geen toeval meer."

Jean Kindermans haalde Ferrera in 2004 binnen als jeugdtrainer bij Anderlecht. Een paar keer per jaar gaan ze samen eten "om te praten over voetbal". Hij kent hem zeer goed. "Hij dwingt respect af bij zijn spelers. Yannick stelt zich volledig ten dienste van de groep en hij voelt hen perfect aan. Nu nog zijn er hier spelers die hoog met hem oplopen. Ik weet dat Ferrera een goed contact heeft met Charly Musonda en Youri Tielemans." Kindermans voegt er een anekdote aan toe. "Toen Yannick een paar maanden weg was op Anderlecht, vroeg hij een onderhoud aan met mij. Hij had een powerpointpresentatie voorbereid: zijn visie op het leiden van een club en een ploeg. I was quite impressed, ik was onder de indruk. Ach, Yannick is een goudklompje. Momenteel is het te vroeg, maar op termijn zie ik in hem een trainer voor de A-ploeg van Anderlecht. Over vijf of tien jaar. Dan heeft hij weer wat meer bagage en ervaring. Hij heeft een duidelijke visie en mening én hij heeft zijn eigen ideëen. Ik noemde hem niet voor niets de kleine Mourinho."



Ook papa Cisco, oom Manu Ferrera en Rudy Kalema (zijn beste vriend en ex-conditietrainer bij Al Shabab en STVV) praten over het succes van Yannick. Hun visie leest u op HLN PLUS, onze zone exclusief voor abonnees. Proef NU 4 weken voor maar 1 euro.