Twee owngoals en sterke Dutoit zorgen voor 2-0 zege van 10 spelers Oostende

Door: Maarten Vanbergen

4/02/17 - 22u24

Oostende heeft voor het eerst sinds november nog eens thuis de zege gepakt. Het won met 2-0 van KV Mechelen dankzij twee owngoals. Na 20 minuten duwde Vanlerberghe het leer op zielige wijze in eigen doel, in het slot kreeg Mechelen het deksel helemaal op de neus door een tweede eigen doelpunt. De Witte kreeg de bal tegen de schouder en verschalkte zo zijn eigen doelman. Musona moest op het uur het veld verlaten met een rode kaart.

Oostende begon het best aan de clash om een plek in Play-Off 1 tegen Mechelen. Veel meer dan overwicht had het niet en het was lang wachten op het eerst doelgevaar. Op het moment dat de bezoekers beter in de wedstrijd kwamen, kreeg Oostende enkele kansen. El Ghanassy pegelde na een knappe actie eerst nog tegen de kruising, waarna Oostende op voorsprong na een knullig eigen doelpunt van Vanlerberghe.



De rest van de eerste helft moest Dutoit amper in actie komen, Coosemans daarentegen moest wel drie keer paraat staan op pogingen van Musona.



Rode kaart

De tweede helft verliep gelijkopgaand. Beide doelmannen moesten af en toe een bal pakken, maar niet meer dan dat. Tot Musona op het uur met een domme en stevige ingreep zijn terechte tweede gele kaart onder de neus gesmeerd kreeg en Oostende met 10 viel.



Mechelen voerde de druk op en zag meteen na de rode kaart het doelpunt van Verdier onterecht afgekeurd worden. Hij kopte het leer door in doel. Enkel Croizet, die niet aan het leer kwam, stond buitenspel bij de fase van het doelpunt.



De wedstrijd was zo helemaal opengebroken en Mechelen kreeg kans na kans. Rits hoefde maar naar een bal te glijden om hem binnen te werken, maar deed dat niet. Aan de overkant moest Coosemans uitpakken met een parade op een pegel van Berrier.



Weer in eigen doel

Oostende trok zich terug, maar kon rekenen op een sterke William Dutoit. De keeper stond pal op elke poging.

In het slot dikte het de score zelfs nog aan tot 2-0. Een voorzet waaide via de schouder van De Witte tegen de touwen.



In het slot redde Dutoit nog knap een bal van Osaguona, maar botste hard met het hoofd tegen de paal. Hij werd lang op het terrein verzorgd aan een bebloed voorhoofd, maar speelde de laatste minuten toch nog uit.



