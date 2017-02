Knieoperatie houdt Schouterden (KV Mechelen) maand aan de kant

Door: redactie

KV Mechelen moet het de komende weken in de strijd om een play-off 1 zonder Nils Schouterden stellen. De middenvelder wordt maandag geopereerd aan de knie, zo bevestigt Malinwa op de clubwebsite.

Schouterden blesseerde zich vorige week in de competitiematch op het veld van STVV (2-1) aan de linkerknie.



"De pijn aan zijn knie was bijna verdwenen, maar voor alle zekerheid lieten we een scan maken. De dokters vrezen voor een meniscusletsel. Dat wordt maandag onderzocht tijdens een kijkoperatie", legt clubkinesist Bart De Bruyn uit.



"Meer dan waarschijnlijk zal Schouterden 4 weken out zijn", klinkt het nog.



KV Mechelen staat na 24 speeldagen op de zevende plaats in de hoogste klasse. AA Gent en KV Oostende, voorlopig allebei in play-off 1, hebben slechts een punt meer. Morgenavond ontvangt Oostende op speeldag 25 Mechelen.