Reviewcommissie roept Glenn Claes op het matje voor elleboogstoot

Door: redactie

30/01/17 - 18u33 Bron: Belga

© photo news.

De Reviewcommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft naar aanleiding van de 23e en 24e speeldag in de Jupiler Pro League tien fases herbekeken. Op basis van de tv-beelden besliste de commissie Glenn Claes (KV Mechelen) te laten vervolgen door het Bondsparket.

In de zaterdag met 1-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen KRC Genk deelde Claes op het halfuur een elleboogstoot uit tegen het hoofd van Genk-verdediger Timothy Castagne, die even op de grond bleef liggen en ook vervangen moest worden. Scheidsrechter Sébastien Delferière bestrafte de fase niet, maar door de tussenkomst van de Reviewcommissie krijgt de elleboog van de middenvelder van KV Mechelen alsnog een staartje. Volgende week dinsdag (7 februari) moet Claes voor de Geschillencommissie verschijnen.



Naar aanleiding van de 24e speeldag werden ook fases met Hannes Van der Bruggen en Xavier Mercier (KV Kortrijk), Sandy Walsh (KRC Genk), Réginal Goreux (Standard), Uros Spajic (RSC Anderlecht), Laurents Jans en Alessandro Cerigioni (Waasland-Beveren), en José Izquierdo (Club Brugge) in de hoofdrol herbekeken, maar zij gaan vrijuit. Ook een fase uit Eupen-Standard werd onder de loep genomen, maar Siebe Blondelle (Eupen) wordt niet vervolgd.