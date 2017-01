KV Mechelen verlengt contract Glenn Claes met twee extra seizoenen

Door: redactie

KV Mechelen breekt het contract van middenvelder Glenn Claes open tot 2020. Het vorige contract van het jeugdproduct van Lierse liep tot de zomer van 2018, zo maakte Malinwa donderdag bekend.

"Het vertrouwen van de sportieve staf en het bestuur doet deugd", opent Claes op de website van de club. "KV Mechelen is een bijzonder mooie club die volop aan het groeien is. Dat zie je, dat voel je. Ik wil dan ook de coach, de sportieve staf en het bestuur bedanken voor het vertrouwen."



De 22-jarige Claes is sinds de zomer 2013 aan de slag bij Malinwa. Hij kwam in die periode tot 91 officiële wedstrijden, waarin hij 7 keer scoorde.