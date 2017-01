KV Mechelen in evocatie om replay in Genk af te dwingen

Door: redactie

KV Mechelen heeft de hoop op een replay van de wedstrijd in en tegen Genk (2-1) van de negende speeldag in de Jupiler Pro League nog niet opgegeven. De club gaat in evocatie tegen de beslissing van de Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Dat bevestigde de KBVB maandag.

De Evocatiecommissie komt woensdag samen en legt dan een datum vast waarop het dossier behandeld wordt, zo liet de KBVB weten.



Tijdens de competitiematch van 2 oktober 2016 in de Luminus Arena gaf scheidsrechter Luc Wouters een rode kaart aan een verkeerde speler van KV Mechelen. Rechtsachter Laurens Paulussen werd na een kwartier in de partij met rood van het veld gestuurd voor handspel in het strafschopgebied. Wouters had zich echter van speler vergist en had de rode kaart eigenlijk aan middenvelder Mats Rits moeten geven, omdat die even voordien Susic met de arm van de gelijkmaker had gehouden.

