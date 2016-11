Vierde jonge Belg bij Inter: Van den Eynden (16) verlaat Mechelen voor Italiaanse topper

Flor Van den Eynden (bovenste rij, vierde van links) vertrekt naar Inter Milaan © Belgian Football.

Senna Miangue (19), Xian Emmers (17), Zinho Vanheusden (17) en nu ook Flor Van den Eynden (16): de Belgische inbreng bij de Italiaanse topclub Inter Milaan dikt na Nieuwjaar aan tot vier. Van den Eynden, een centrale verdediger met een uitstekend spelinzicht en de nodige voetballende kwaliteiten, komt over van KV Mechelen. Inter had de jeugdinternational al langer op de radar en zette onder meer Racing Genk een hak. De overgang is op enkele details na - zo wordt er nog gesproken over de opleidingsvergoeding - afgerond. De verdediger zal vanaf januari ondergebracht worden bij zijn Italiaanse leeftijdsgenoten.